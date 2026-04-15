Vide-greniers et country, Salle Becmil, Salindres

Vide-greniers et country Dimanche 19 avril, 09h00 Salle Becmil Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T09:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T09:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Salle Becmil 6190 rue Becmil, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 13 61 52 16 »}]

Animations enfants, rassemblement de motos, présence du groupe mythique Backwest. Vide-greniers Jouets