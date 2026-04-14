Envie d’apprendre à conter ?, Médiathèque de Salindres, Salindres
Envie d’apprendre à conter ?, Médiathèque de Salindres, Salindres mercredi 6 mai 2026.
Envie d’apprendre à conter ? 6 et 30 mai Médiathèque de Salindres Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T11:00:00+02:00
Le 6 mai pour les 5-8 ans, le 30 mai pour les 10 ans et + et adultes.
Médiathèque de Salindres 31 rue de Cambis, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie 04 66 60 54 90 http://mediatheque.ville-salindres.fr https://www.facebook.com/bibliosalindres/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-salindres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 54 90 »}]
Ateliers animés par Mme Guérin. Enfants Conte
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