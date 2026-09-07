Bébés Lecteurs, Médiathèque d’Orgemont, Argenteuil

Informations pratiques

Bébés Lecteurs Samedi 3 octobre, 09h30 Médiathèque d’Orgemont Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T10:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T10:30:00+02:00

C’est la reprise de ce rendez-vous mensuel pour les tout-petits et leurs parents. Au programme lectures et découvertes d’albums adaptés aux bébés de 0 à 3 ans.

Médiathèque d’Orgemont 239 Rte d’Enghien, 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Orgemont Val-d’Oise Île-de-France 01 34 23 68 89 https://mediatheques.argenteuil.fr/mediatheque-d-orgemont https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Flinktr.ee%2Fmediathequesargenteuil%3Futm_source%3Dig%26utm_medium%3Dsocial%26utm_content%3Dlink_in_bio%26fbclid%3DPAcGRvZgJleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA85MzY2MTk3NDMzOTI0NTkAAafcZSIR7YznnVbwkBoFvLtC776OMKKUToAmQCtchLOngE3LC8jhOHNxknXVNQ_aem_gtNjt85rNyGiewLrsV6tYg&e=AUADLCdOIQmAPmD1Chi0lsCSksD1uytaQHUyN8VnE0-WHKQGXj5qeUPc0nvsYELu32l9Rb9Wk6Dkl4iiOVp_8yghAaCYQUJhSwhOlxFsHqSlhUfLZMhpEtTMVK2fgHBcehgn8SE [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.argenteuil.fr/calendrier »}] Cette bibliothèque est située depuis 2022, au 1er étage de la Maison de Quartier Guy MOQUET.

Elle vous propose romans, BD, albums pour enfants et adultes et fait partie du réseau des Médiathèques d’Argenteuil. Vous pouvez donc réserver et faire venir tous les livres, DVD, CD des autres bibliothèques près de chez vous, à Orgemont. * Possibilité de parking gratuit dans les rues adjacentes

* 1 parking PMR devant l’entrée de la Maison de Quartier

* ligne 6402, arrêt Champguérin

Biblis en folie 2026

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