Visite guidée de l’exposition « Seine de vie, de Paris à l’Estuaire », L’Atelier, Jardins de l’abbaye, Argenteuil
samedi 19 septembre 2026 · L'Atelier, Jardins de l'abbaye · Argenteuil
Informations pratiques
Visite guidée de l’exposition « Seine de vie, de Paris à l’Estuaire » 19 et 20 septembre L’Atelier, Jardins de l’abbaye Val-d’Oise
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Suivez le guide dans la découverte de l’exposition itinérante « Seine de Vie, de Paris à l’Estuaire ». Une plongée dans l’histoire de fleuve profondément transformé par l’action humaine depuis le XIXe siècle.
L’Atelier, Jardins de l’abbaye 19 Rue Notre Dame, 95100 Argenteuil, France Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 0134234534 https://www.argenteuil.fr/fr/latelier-jardins-de-labbaye L’Atelier est un ancien bâtiment industriel des établissements Debet et Kornberger installés de 1916 à 1985 sur les vestiges de l’abbaye Notre-Dame. De cet ensemble industriel composé à l’origine d’ateliers de petite mécanique et de deux bâtiments administratifs, seul un bâtiment est conservé. Celui-ci fait l’objet d’un rénovation complète en 2014 dans le cadre du réaménagement des jardins de l’abbaye. Aujourd’hui espace dédié à la culture et au patrimoine, la Ville d’Argenteuil y propose une programmation pluridisciplinaire mettant en lumière les collections du musée et des archives municipales mais également les arts visuels et la musique. En voiture : Autoroute A86, A15, sortie Argenteuil centre. Se garer : places disponibles au parking Vinci, rue Paul-Vaillant-Couturier. (45 minutes gratuites du lundi au samedi, et 30 minutes gratuites le dimanche). En train: Départ gare Saint-Lazare, arrêt Argenteuil (10 minutes si train direct). L’Atelier est situé à 15 min. à pied de la gare (suivre les rues Foch, des Gobelins et Notre-Dame). En bus : Lignes 2/4/9/8/140/340 à proximité.
Visite guidée de l’exposition itinérante « Seine de vie, de Paris à l’Estuaire »
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