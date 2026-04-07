Bébés Lecteurs Médiathèque Saint-Amour Saint-Amour
mardi 6 octobre 2026 · Médiathèque Saint-Amour · Saint-Amour
Informations pratiques
Saint-Amour
Bébés Lecteurs
Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 09:30:00
fin : 2026-11-03 10:15:00
Date(s) :
2026-10-06 2026-11-03 2026-12-01
BÉBÉS LECTEURS
Les petits de 0 à 3 ans sont invités avec leurs parents et nounous à suivre une séance de lecture et découvrir les plaisirs des livres. Lectures, comptines, jeux de doigts et bonne humeur sont au programme !
Une séance à 9h30 et et une autre à 10h15
Gratuit. Sur inscription auprès de la médiathèque sur place, par téléphone ou via le lien suivant https://xoyondo.com/dp/81xnj40v0wzjtmt .
Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 05 61 mediatheque@ccportedujura.fr
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English : Bébés Lecteurs
L’événement Bébés Lecteurs Saint-Amour a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA
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