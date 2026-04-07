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Bébés Lecteurs Médiathèque Saint-Amour Saint-Amour

mardi 6 octobre 2026 · Médiathèque Saint-Amour · Saint-Amour

Bébés Lecteurs Médiathèque Saint-Amour Saint-Amour

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Médiathèque Saint-Amour
Adresse
4 Avenue Lucien Fèbvre
Ville
39160 Saint-Amour
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Amour

Bébés Lecteurs

Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 09:30:00
fin : 2026-11-03 10:15:00

Date(s) :
2026-10-06 2026-11-03 2026-12-01

BÉBÉS LECTEURS

Les petits de 0 à 3 ans sont invités avec leurs parents et nounous à suivre une séance de lecture et découvrir les plaisirs des livres. Lectures, comptines, jeux de doigts et bonne humeur sont au programme !

Une séance à 9h30 et et une autre à 10h15

Gratuit. Sur inscription auprès de la médiathèque sur place, par téléphone ou via le lien suivant https://xoyondo.com/dp/81xnj40v0wzjtmt    .

Médiathèque Saint-Amour 4 Avenue Lucien Fèbvre Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 05 61  mediatheque@ccportedujura.fr

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English : Bébés Lecteurs

L’événement Bébés Lecteurs Saint-Amour a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA

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