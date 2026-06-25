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Bébés lecteurs place de la Victoire Yssingeaux

Bébés lecteurs place de la Victoire Yssingeaux vendredi 10 juillet 2026.

Lieu
place de la Victoire
Adresse
Médiathèque la Grenette
Ville
43200 Yssingeaux
Département
Haute-Loire
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Yssingeaux

Bébés lecteurs

place de la Victoire Médiathèque la Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10 2026-08-07

Une animation pour les tout-petits de 18 mois à 3 ans à la médiathèque. Sur réservation.
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place de la Victoire Médiathèque la Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25 

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English :

An activity for toddlers ages 18 months to 3 years at the media center. Reservations required.

L’événement Bébés lecteurs Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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