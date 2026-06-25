Bébés lecteurs place de la Victoire Yssingeaux
Bébés lecteurs place de la Victoire Yssingeaux vendredi 10 juillet 2026.
Yssingeaux
Bébés lecteurs
place de la Victoire Médiathèque la Grenette Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-07
Une animation pour les tout-petits de 18 mois à 3 ans à la médiathèque. Sur réservation.
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place de la Victoire Médiathèque la Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25
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English :
An activity for toddlers ages 18 months to 3 years at the media center. Reservations required.
L’événement Bébés lecteurs Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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