Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bébés lectures spécial printemps Wimille

Bébés lectures spécial printemps Wimille jeudi 21 mai 2026.

Adresse : Médiathèque centre ville 3 rue de Lozembrune

Ville : 62126 Wimille

Département : Pas-de-Calais

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Tarif :

Wimille

Bébés lectures spécial printemps

Médiathèque centre ville 3 rue de Lozembrune Wimille Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Bébés Lecteurs
Animation à destination des 0- 3 ans ouvertes aux assistantes maternelles mais plus largement aux jeunes mamans, autour de l’objet livre 1er âge avec histoires, comptines, chansons et jeux de doigts…   .

Médiathèque centre ville 3 rue de Lozembrune Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 83 36 43  mediatheque@mairie-wimille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bébés lectures spécial printemps Wimille a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale

À voir aussi à Wimille (Pas-de-Calais)