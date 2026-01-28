Bébés lectures spécial printemps Wimille
Bébés lectures spécial printemps Wimille jeudi 21 mai 2026.
Wimille
Bébés lectures spécial printemps
Médiathèque centre ville 3 rue de Lozembrune Wimille Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Bébés Lecteurs
Animation à destination des 0- 3 ans ouvertes aux assistantes maternelles mais plus largement aux jeunes mamans, autour de l’objet livre 1er âge avec histoires, comptines, chansons et jeux de doigts… .
Médiathèque centre ville 3 rue de Lozembrune Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 83 36 43 mediatheque@mairie-wimille.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bébés lectures spécial printemps Wimille a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale
À voir aussi à Wimille (Pas-de-Calais)
- Goûter lecture le Quator à cornes Wimille 6 mai 2026
- Les jardins de la Matelote Thé dansant électronique Wimille 9 mai 2026
- Les causeries littéraires Wimille 16 mai 2026
- Bibliogame Mini métro Wimille 22 mai 2026
- Goûter lecture En avant la musique Wimille 3 juin 2026