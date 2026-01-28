Wimille

Bébés lectures spécial printemps

Médiathèque centre ville 3 rue de Lozembrune Wimille Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Bébés Lecteurs

Animation à destination des 0- 3 ans ouvertes aux assistantes maternelles mais plus largement aux jeunes mamans, autour de l’objet livre 1er âge avec histoires, comptines, chansons et jeux de doigts… .

Médiathèque centre ville 3 rue de Lozembrune Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 83 36 43 mediatheque@mairie-wimille.fr

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English :

L’événement Bébés lectures spécial printemps Wimille a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale