Les jardins de la Matelote Thé dansant électronique Wimille
Les jardins de la Matelote Thé dansant électronique Wimille samedi 9 mai 2026.
Wimille
Les jardins de la Matelote Thé dansant électronique
Les jardins de la Matelote 5 Lieu-dit Terlincthun, Wimille Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Se retrouver entre amis et faire la fête avec une programmation musicale House, préparée aux petits oignons par les Agoraphones et un service de restauration sur-mesure assuré par La Matelote.
Vendredi 8 & Samedi 9 Mai 2026 de 16h à 2h, dans Les jardins de la Matelote, situé entre Boulogne-sur-Mer et Wimereux. .
Les jardins de la Matelote 5 Lieu-dit Terlincthun, Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 30 17 97
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English :
L’événement Les jardins de la Matelote Thé dansant électronique Wimille a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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