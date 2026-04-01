Wimille

Les jardins de la Matelote Thé dansant électronique

Les jardins de la Matelote 5 Lieu-dit Terlincthun, Wimille Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Se retrouver entre amis et faire la fête avec une programmation musicale House, préparée aux petits oignons par les Agoraphones et un service de restauration sur-mesure assuré par La Matelote.

Vendredi 8 & Samedi 9 Mai 2026 de 16h à 2h, dans Les jardins de la Matelote, situé entre Boulogne-sur-Mer et Wimereux. .

Les jardins de la Matelote 5 Lieu-dit Terlincthun, Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 30 17 97

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English :

L’événement Les jardins de la Matelote Thé dansant électronique Wimille a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale