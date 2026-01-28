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Bibliogame Mini métro Wimille

Bibliogame Mini métro Wimille vendredi 22 mai 2026.

Adresse : 3 rue de Ledinghen

Ville : 62126 Wimille

Département : Pas-de-Calais

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Tarif :

Wimille

Bibliogame Mini métro

3 rue de Ledinghen Wimille Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

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3 rue de Ledinghen Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 79 01 31  culture@mairie-wimille.fr

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English :

L’événement Bibliogame Mini métro Wimille a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale

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