Wimille

Goûter lecture En avant la musique

Médiathèque 3 rue de Ledinghen Wimille Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

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Médiathèque 3 rue de Ledinghen Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 83 36 43 culture@mairie-wimille.fr

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English :

L’événement Goûter lecture En avant la musique Wimille a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale