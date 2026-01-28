Wimille

Cont’ & percus

Médiathèque 3 rue de Ledinghen Wimille Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

De 0 à 3 ans .

Médiathèque 3 rue de Ledinghen Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 83 36 43 mediatheque@mairie-wimille.fr

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English :

L’événement Cont’ & percus Wimille a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale