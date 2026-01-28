Wimille

Les causeries littéraires

3 rue de Ledinghen Wimille Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez échanger et partager vos lectures en toute convivialité.

Amélie, notre médiathécaire et la librairie L’Horizon vous proposeront de participer

au choix des livres de la prochaine commande de votre médiathèque.

Lors de cette causerie littéraire, une large sélection de coups de cœur vous sera présentée pour

choisir vos prochaines lectures. .

3 rue de Ledinghen Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 83 36 43 accueil.mediatheque@mairie-wimille.fr

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English :

L’événement Les causeries littéraires Wimille a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale