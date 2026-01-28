Les causeries littéraires Wimille
Les causeries littéraires Wimille samedi 13 juin 2026.
Wimille
Les causeries littéraires
3 rue de Ledinghen Wimille Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez échanger et partager vos lectures en toute convivialité.
Amélie, notre médiathécaire et la librairie L’Horizon vous proposeront de participer
au choix des livres de la prochaine commande de votre médiathèque.
Lors de cette causerie littéraire, une large sélection de coups de cœur vous sera présentée pour
choisir vos prochaines lectures. .
3 rue de Ledinghen Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 83 36 43 accueil.mediatheque@mairie-wimille.fr
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English :
L’événement Les causeries littéraires Wimille a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale
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