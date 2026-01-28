Bibliogame Smash court tennis Wimille
Bibliogame Smash court tennis Wimille samedi 6 juin 2026.
Wimille
Bibliogame Smash court tennis
3 rue de Ledinghen Wimille Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
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3 rue de Ledinghen Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 79 01 31 culture@mairie-wimille.fr
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English :
L’événement Bibliogame Smash court tennis Wimille a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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