Wimille

AEICW Concert Les cordes à travers les siècles, par l’Orchestre à cordes de Marcq-en-Baroeul

Eglise Saint Pierre Wimille Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Ce programme éclectique vous fera voyager à travers le temps et les pays grâce à la richesse du répertoire pour instruments à cordes. La vivacité rythmique du Concerto brandebourgeois de Bach fera écho au caractère jubilatoire du Capriccio de Mendelssohn, hommage aux fugues de Bach ; l’écriture fuguée deviendra festive et tournoyante chez le compositeur vénézuélien Romero. De part et d’autre, fraîcheur et douceur dans la Sérénade d’Elgar, splendeur et virtuosité de l’alto dans le concerto de Stamitz, constitueront un écrin au sublime et très célèbre Adagio de Barber. .

Eglise Saint Pierre Wimille 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 88 95 72 88 contact@sauvonsleglisedewimereux.fr

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L’événement AEICW Concert Les cordes à travers les siècles, par l’Orchestre à cordes de Marcq-en-Baroeul Wimille a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale