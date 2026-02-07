Bébés Zen, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier
Bébés Zen, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier samedi 25 avril 2026.
Bébés Zen Samedi 25 avril, 10h00, 11h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T10:30:00+02:00
Fin : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00
Un moment suspendu à la découverte de notre espace Snoezelen où lumières douces, sons apaisants et matières à toucher invitent à l’émerveillement.
Une séance tout en tendresse pour éveiller les sens des tout-petits.
Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]
à la découverte de notre espace Snoezelen Atelier
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