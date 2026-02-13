Rencontre d’auteur, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Rencontre d’auteur Mercredi 22 avril, 10h00, 14h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T10:00:00+02:00 – 2026-04-22T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:30:00+02:00

Mercredi 22 avril, la médiathèque accueille Florence Mottot, autrice de livres pour la jeunesse.

Au programme de la journée :

De 10h à 12h et de 14h à 16h : Atelier « mon carnet de compliments »

Atelier participatif, ludique et créatif, à la recherche des mots pour décrire l’autre.

Confection et décoration d’un petit carnet de compliments à offrir à un proche.

A partir de 7 ans sur inscription

De 16h30 à 17h30 : Partagez un moment privilégié avec l’autrice.

Florence Mottot échangera avec le public autour de son métier puis présentera son nouveau livre avec lecture de quelques extraits.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

