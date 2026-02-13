La Folie Bragarde 2026, Rocha, Saint-Dizier
La Folie Bragarde 2026, Rocha, Saint-Dizier samedi 18 avril 2026.
La Folie Bragarde 2026 18 et 19 avril Rocha Haute-Marne
Entrée simple : 8€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T18:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-04-19T00:00:00+02:00 – 2026-04-19T02:00:00+02:00
❄️LA FOLIE BRAGARDE 2026❄️
Après une première édition de folie, on remet ça… encore plus intense, plus festive et surtout plus spectaculaire !
Rendez-vous sur https://wiurix.fr/folie-bragarde/ pour réserver vos places !
Samedi 18 avril 2026
Parking Rocha, Saint-Dizier
⏰ 18h00 – 02h00
Au programme :
– DJ Set by GREGG
– Saxo, drummer & performers en live
– Tempête de neige, show light & effets spéciaux
– Braseros, planches, bruschettas & boissons (vins, champagnes, bières…)
– Dress code : ski / après-ski (optionnel)
Tarifs :
– Entrée simple : 8€
Informations pratiques sur la Folie Bragarde :
Samedi 18 avril 2026
Parking Rocha, Saint-Dizier
⏰ 18h00 – 02h00
foliebragarde.fr
Merch : https://wiurix.fr/folie-bragarde/
Rocha Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.foliebragarde.fr »}] [{« link »: « https://wiurix.fr/folie-bragarde/ »}]
La Folie Bragarde 2026 ! FolieBragarde Saint-Dizier
WIURIX