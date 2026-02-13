La Folie Bragarde 2026, Rocha, Saint-Dizier

La Folie Bragarde 2026 18 et 19 avril Rocha Haute-Marne

❄️LA FOLIE BRAGARDE 2026❄️

Après une première édition de folie, on remet ça… encore plus intense, plus festive et surtout plus spectaculaire !

Samedi 18 avril 2026

Parking Rocha, Saint-Dizier

⏰ 18h00 – 02h00

Au programme :

– DJ Set by GREGG

– Saxo, drummer & performers en live

– Tempête de neige, show light & effets spéciaux

– Braseros, planches, bruschettas & boissons (vins, champagnes, bières…)

– Dress code : ski / après-ski (optionnel)

