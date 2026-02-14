Club Mangawa et Club Geek’ulture, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

Club Mangawa et Club Geek’ulture Samedi 25 avril, 09h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T11:30:00+02:00

Venez découvrir l’univers des cartes à jouer, leurs origines manga et pourquoi pas créer votre propre carte !

Public : à partir de 11 ans

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Séance spéciale Atelier découverte