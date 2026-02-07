Micro-Folie, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier
Micro-Folie, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier vendredi 24 avril 2026.
Micro-Folie Vendredi 24 avril, 14h30 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T14:30:00+02:00 – 2026-04-24T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-24T14:30:00+02:00 – 2026-04-24T15:30:00+02:00
Flavie vous invite à plonger dans l’univers du peintre René Magritte et à réaliser à votre tour une œuvre surréaliste sur tablette. Un moment pour jouer entre le réel et l’imaginaire et libérer sa créativité.
Tout public à partir de 6 ans.
Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]
Art sur tablette Atelier
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