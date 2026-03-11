BEER LOVE FEST 2026 MONTPELLIER Montpellier
BEER LOVE FEST 2026 MONTPELLIER Montpellier vendredi 4 septembre 2026.
BEER LOVE FEST 2026 MONTPELLIER
Rue la Blottière Montpellier Hérault
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-12
2026-09-04
Une édition anniversaire à ne pas manquer
Ensemble célébrons l’amour de la bière artisanale, et l’art de vivre à Montpellier.
Au programme
60 brasseries locales, nationales et internationales
Plus de 600 bières à découvrir toute la semaine et au grand final sur le Peyrou
BEER LOVE FESTIVAL 10 ANS !
Du 4 au 12 septembre 2026 Toute la ville
11 & 12 septembre Final au Peyrou
Un food corner avec 10 food trucks aux cuisines variées
1 DJ de renom le vendredi et artistes locaux talentueux le samedi
Billetterie du vendredi en ligne
Surprise l’entrée est GRATUITE le samedi ! .
Rue la Blottière Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@beerlove.fr
English :
An anniversary edition not to be missed
Together we celebrate the love of craft beer, and the art of living in Montpellier.
On the program:
60 local, national and international breweries
Over 600 beers to discover throughout the week, with a grand finale on the Peyrou
