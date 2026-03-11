BEER LOVE FEST 2026 MONTPELLIER Montpellier

BEER LOVE FEST 2026 MONTPELLIER

Rue la Blottière Montpellier Hérault

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-12

2026-09-04

Une édition anniversaire à ne pas manquer

Ensemble célébrons l’amour de la bière artisanale, et l’art de vivre à Montpellier.

Au programme

60 brasseries locales, nationales et internationales

Plus de 600 bières à découvrir toute la semaine et au grand final sur le Peyrou

BEER LOVE FESTIVAL 10 ANS !

Du 4 au 12 septembre 2026 Toute la ville

11 & 12 septembre Final au Peyrou

Un food corner avec 10 food trucks aux cuisines variées

1 DJ de renom le vendredi et artistes locaux talentueux le samedi

Billetterie du vendredi en ligne

Surprise l’entrée est GRATUITE le samedi ! .

Rue la Blottière Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@beerlove.fr

English :

An anniversary edition not to be missed

Together we celebrate the love of craft beer, and the art of living in Montpellier.

On the program:

60 local, national and international breweries

Over 600 beers to discover throughout the week, with a grand finale on the Peyrou

