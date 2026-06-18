Beerfest Place de la Charité Louhans
Beerfest Place de la Charité Louhans samedi 11 juillet 2026.
Louhans
Beerfest
Place de la Charité Halle Louhans Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 12:00:00
fin : 2026-07-11 01:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Le Beerfest de Louhans approche à grands pas ! Rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et de la fête !
Au programme Marché estival avec de nombreux créateurs et producteurs, festival de la bière pour découvrir et déguster de délicieuses bières, concerts live pour mettre l’ambiance tout au long de la journée et DJ en soirée.
Que vous soyez amateur de bonnes bières, passionné d’artisanat ou simplement à la recherche d’un moment festif entre amis ou en famille, le Beerfest de Louhans est le rendez-vous à ne pas manquer ! .
Place de la Charité Halle Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 28 17 17
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English : Beerfest
L’événement Beerfest Louhans a été mis à jour le 2026-06-18 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II
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