Beethoven & Bruch | Orchestre symphoniques et chœur, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Beethoven & Bruch | Orchestre symphoniques et chœur Mercredi 16 décembre, 20h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Gratuit, réservation en ligne 1 mois avant l’évènement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T20:00:00+01:00 – 2026-12-16T22:00:00+01:00

Fin : 2026-12-16T20:00:00+01:00 – 2026-12-16T22:00:00+01:00

Pour ce concert partagé, l’orchestre OCEAN et le Chœur Universitaire de Nantes se retrouvent autour de deux chefs-d’œuvre du répertoire romantique et classique.

Programme : Le Concerto pour clarinette et alto op. 88 de Max Bruch, porté par de jeunes solistes du Conservatoire, et des extraits de la Messe en do majeur de Beethoven pour chœur, orchestre et solistes.

1ère partie : orchestre NEI. Florian Bonetto, direction

Durée : 2 heures

Réservation indispensable

Dans le cadre du temps fort #orchestrales

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Pour ce concert partagé, l’orchestre OCEAN et le Chœur Universitaire de Nantes se retrouvent autour de deux chefs-d’œuvre du répertoire romantique et classique.