Beethoven et compagnie – Aria Voce, L’Auditorium, Rezé

Informations pratiques

Beethoven et compagnie – Aria Voce Mardi 10 novembre, 20h00 L’Auditorium Loire-Atlantique

De 8e à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T20:00:00+01:00 – 2026-11-10T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-10T20:00:00+01:00 – 2026-11-10T21:30:00+01:00

Imaginez un soir d’hiver à Vienne, quelque part entre 1810 et 1820. Dans un salon chaleureux se retrouvent quelques génies… Aria Voce vous invite à rejoindre ce cénacle, dans lequel chaque oeuvre est une parole adressée autant aux Hommes qu’au ciel. Haydn y apporte sa sérénité lumineuse, Schubert sa tendresse mélancolique, Mendelssohn son élan ardent et Brahms sa gravité apaisée. Ces voix traversent les siècles pour former une seule et même confidence, intime, universelle, profondément humaine.

L’Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800 [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/beethoven-et-compagnie-aria-voce/ »}]

Et si Beethoven, Mozart, Haydn, Schubert, Mendelssohn et Brahms se retrouvaient ensemble ce soir ? Le Choeur de Chambre Aria Voce donne de la voix à ce cercle fictif, sur la scène de l’Auditorium.

Aria Voce