Beethoven Métalo Vivace, guitare acrobatique L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Beethoven Métalo Vivace, guitare acrobatique

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-03-13 15:00:00

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-13

Suspendu par la taille ou les pieds, un acrobate rockeur revisite la Neuvième Symphonie de Beethoven à la guitare électrique tête en bas, riffs virtuoses et cordages en guise de scène. Entre acrobaties aériennes et humour, ce guitar hero des airs transforme Ludwig en star du metal, où le cirque rencontre le rock dans un spectacle de haute voltige. Ancien musicien, devenu artiste de corde lisse, Monsieur le Directeur fusionne ses passions un hommage déjanté à la musique, où Beethoven rime enfin avec Van Halen.Tout public

6 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Suspended by his waist or feet, a rocker-acrobat reimagines Beethoven’s Ninth Symphony on the electric guitar—headfirst, with virtuoso riffs and guitar strings serving as his stage. Combining aerial acrobatics and humor, this guitar hero of the skies transforms Ludwig into a metal star, where the circus meets rock in a high-flying spectacle. A former musician turned tightrope artist, Monsieur le Directeur blends his passions: a wild tribute to music, where Beethoven finally rhymes with Van Halen.

L’événement Beethoven Métalo Vivace, guitare acrobatique Metz a été mis à jour le 2026-06-18 par AGENCE INSPIRE METZ