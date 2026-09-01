Beethoven | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Opéra-Théâtre Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

Beethoven | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes

Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-25

SOPHIE LELEU

Des oiseaux dans mes racines, pour percussion & orchestre à cordes *

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Concerto pour violon en ré majeur opus 61

Ouverture de Coriolan opus 62

Symphonie n° 4 en si bémol majeur opus 60

Thomas Zehetmair violon et direction

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Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 47 47 contact@orchestre-auvergne.fr

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English :

SOPHIE LELEU

Birds in My Roots, for percussion & string orchestra *

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Violin Concerto in D major, Op. 61

Coriolan Overture, Op. 62

Symphony No. 4 in B-flat major, Op. 60

Thomas Zehetmair: violin and conductor

L’événement Beethoven | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-27 par Clermont Auvergne Volcans