BEFORE 002 MORDORFEST MONOLITHE SANCTUARY Allenc

Une soirée placée sous le signe du black, du death et du doom metal.

Du lourd, du sombre, une véritable thérapie par décibels pour lâcher prise le temps d’une soirée.

SANCTUARY (BLACK DEATH METAL PARIS)

Après plusieurs mois de silence, le combo parisien de black/death metal revient sur scène avec un nouveau line-up.Influencé par Dimmu Borgir, Behemoth, Immortal, Opeth et Carach Angren, SANCTUARY développe un univers froid et massif où se mêlent ambiances sombres, mélodies et puissance des riffs.

https://sanctuarytheband.bandcamp.com/

MONOLITHE (MELODIC DEATH/DOOM METAL PARIS)

Figure majeure de la scène doom internationale, Monolithe est signé chez Hammerheart Records.Avec 10 albums, 2 EP, 1 live et 1 compilation, le groupe s’est imposé par une identité radicale et singulière.Leur dernier album, Black Hole District, poursuit leur exploration sonore lourde et hypnotique.

http://www.youtube.com/@MONOLITHEOfficial

https://monolithe.bandcamp.com/

TarifsPrévente 8 €Sur place 12 €

Grignotte et buvette sur place. .

Le Puech Allenc 48190 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr

English :

An evening of black, death and doom metal.

Heavy stuff, dark stuff, decibel therapy to help you let go for a night.

