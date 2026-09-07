AGENDA · Auvillar
« Before » avant la fête du miel d’Auvillar, Maison Necty, Auvillar
samedi 10 octobre 2026 · Maison Necty · Auvillar
Informations pratiques
« Before » avant la fête du miel d’Auvillar 10 et 11 octobre Maison Necty Tarn-et-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T11:00:00+02:00 – 2026-10-11T12:00:00+02:00
Une semaine avant la fête du miel, profitez d’un « before » au cours duquel vous pourrez profiter d’un atelier gratuit de bombes de graines situé en face de la miellerie Necty, rue du Palais à Auvillar.
Sans inscription
Maison Necty 6 rue du Palais 82340 Auvillar Auvillar 82340 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lasceau@gmail.com »}]
Atelier de bombes à graines
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