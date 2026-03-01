Before du Babel Music XP Maya Kamaty + L’Orchestre de la Crèche + Elements of Baraka Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Before du Babel Music XP Maya Kamaty + L’Orchestre de la Crèche + Elements of Baraka

Mercredi 18 mars 2026 de 20h à 0h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Début : 2026-03-18 20:00:00

fin : 2026-03-18 00:00:00

2026-03-18

Le Before du Babel Music XP investit le Makeda pour lancer les festivités du festival !

Maya Kamaty



Maya Kamaty revient avec Sovaz, un projet brut et tendu, où la musique frappe autant qu’elle libère. Rythmes syncopés, textures urbaines, pulsations sèches le son avance sans détour, porté par une voix puissante, changeante, capable de douceur comme de rage contenue.



Entre urban pop et énergie de rue, Maya Kamaty chante l’instinct, l’identité, les failles et l’affirmation de soi. Les mots claquent, la musique groove, l’ensemble respire l’urgence et la liberté. Avec la complicité de Sskyron, Sovaz impose une esthétique sans fioritures, viscérale et profondément actuelle.



Une musique à vivre physiquement, qui accroche dès les premières mesures et laisse une empreinte durable.





Orchestre de la Crèche



Orchestre de la Crèche fait battre le cœur de la rumba congolaise comme au premier jour. Guitares aux lignes infiniment dansantes, voix chaleureuses en lingala, percussions souples et hypnotiques chaque morceau déroule un groove élégant, profond, irrésistible.



Ici, la musique respire, prend son temps, enlace les corps et invite au mouvement naturel. Une rumba vivante, sincère, jouée avec une maîtrise rare, où chaque note raconte l’histoire d’un son qui a fait danser tout un continent.





Adil SMAALI & Elements of Baraka



Adil SMAALI & Elements of Baraka déploie une transe organique et incandescente, à la croisée des rituels ancestraux marocains et de la psy-trance contemporaine. La voix d’Adil Smaali, puissante et habitée, traverse les corps tandis que le guembri saturé, les percussions tribales et les basslines hypnotiques installent un groove profondément physique.



Entre nappes psychédéliques, chants nord-africains et éclats de trompette jazz, le trio façonne un paysage sonore dense, mouvant, impossible à contenir. La musique progresse comme une montée collective, entre transe, lâcher-prise et énergie brute. Plus qu’un concert, une expérience rituelle où le rythme prend le contrôle et libère l’espace.





Le Makeda, salle de concert festive, bienveillante et engagée .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

English :

The Babel Music XP Before takes over the Makeda to kick off the festival festivities!

