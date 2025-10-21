Béjart Ballet Lausanne Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes

Nîmes

Béjart Ballet Lausanne Festival de Nîmes

boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard

Tarif : 57 – 57 – 135 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Béjart et nous est un voyage à travers le répertoire dansé (et musical) de Maurice Béjart composé de solos, pas de deux et ensemble extraits de différents ballets tels que Wien, Wien, nur du Allein, La IXe Symphonie, Mozart-Tango, Brel et Barbara etc…

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boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com

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English :

Béjart et nous is a journey through Maurice Béjart’s dance (and musical) repertoire, featuring solos, pas de deux and ensemble extracts from ballets such as Wien, Wien, nur du Allein, La IXe Symphonie, Mozart-Tango, Brel and Barbara etc…

L’événement Béjart Ballet Lausanne Festival de Nîmes Nîmes a été mis à jour le 2025-11-07 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes