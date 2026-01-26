Les Pixies + Dynamite Shakers boulevard des arènes Nîmes
Tarif : 46 – 46 – 84.5 EUR
Début : 2026-07-07 20:30:00
fin : 2026-07-07
2026-07-07
Pionniers du rock alternatif depuis 1986, les PIXIES ont marqué quatre décennies avec leur son unique, mélange explosif de guitares tranchantes, de rythmes inattendus et de paroles extravagantes.
boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com
Pioneers of alternative rock since 1986, the PIXIES have marked four decades with their unique sound, an explosive mix of sharp guitars, unexpected rhythms and extravagant lyrics.
