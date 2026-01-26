Les Pixies + Dynamite Shakers boulevard des arènes Nîmes

Les Pixies + Dynamite Shakers

boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard

Tarif : 46 – 46 – 84.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Pionniers du rock alternatif depuis 1986, les PIXIES ont marqué quatre décennies avec leur son unique, mélange explosif de guitares tranchantes, de rythmes inattendus et de paroles extravagantes.

.

boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com

English :

Pioneers of alternative rock since 1986, the PIXIES have marked four decades with their unique sound, an explosive mix of sharp guitars, unexpected rhythms and extravagant lyrics.

L’événement Les Pixies + Dynamite Shakers Nîmes a été mis à jour le 2026-01-26 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes