Sting [COMPLET] boulevard des arènes Nîmes
Sting [COMPLET] boulevard des arènes Nîmes lundi 6 juillet 2026.
Sting [COMPLET]
boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard
Tarif : 62.5 – 62.5 – 191 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 20:30:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
L’icône mondiale Sting revient aux Arènes de Nîmes avec sa tournée STING 3.0 ! Le concert de Sting est désormais complet.
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boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com
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English :
Global icon Sting returns to the Arènes de Nîmes with his STING 3.0 tour! The Sting concert is now sold out.
L’événement Sting [COMPLET] Nîmes a été mis à jour le 2026-03-18 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes