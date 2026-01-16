Sting [COMPLET] boulevard des arènes Nîmes

Sting [COMPLET]

boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard

Tarif : 62.5 – 62.5 – 191 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 20:30:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

L’icône mondiale Sting revient aux Arènes de Nîmes avec sa tournée STING 3.0 ! Le concert de Sting est désormais complet.

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boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com

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English :

Global icon Sting returns to the Arènes de Nîmes with his STING 3.0 tour! The Sting concert is now sold out.

L’événement Sting [COMPLET] Nîmes a été mis à jour le 2026-03-18 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes