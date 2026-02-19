Balade sonore Nîmes en filature Office de Tourisme Nîmes

Balade sonore Nîmes en filature

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-05

fin : 2026-12-31

2026-07-05

Arpentez les rues en compagnie de nos personnages et laissez-vous embarquer pour un voyage immersif dans l’histoire de l’industrie textile nîmoise.

English :

Stroll the streets in the company of our characters and let yourself be taken on an immersive journey through the history of Nîmes? textile industry.

