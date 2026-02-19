Balade sonore Nîmes en filature Office de Tourisme Nîmes
Balade sonore Nîmes en filature
Office de Tourisme 6 Boulevard des arènes Nîmes Gard
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : Samedi 2026-07-05
fin : 2026-12-31
2026-07-05
Arpentez les rues en compagnie de nos personnages et laissez-vous embarquer pour un voyage immersif dans l’histoire de l’industrie textile nîmoise.
Stroll the streets in the company of our characters and let yourself be taken on an immersive journey through the history of Nîmes? textile industry.
