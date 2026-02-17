Julien Doré Festival de Nîmes [COMPLET] boulevard des arènes Nîmes

Julien Doré Festival de Nîmes [COMPLET]

boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard

Tarif : 46 – 46 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Julien Doré est aujourd’hui une figure incontournable de la scène française avec près de 15 ans d’une carrière sans faute.

.

boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Julien Doré is now a key figure on the French music scene, with a flawless career spanning almost 15 years.

L’événement Julien Doré Festival de Nîmes [COMPLET] Nîmes a été mis à jour le 2026-02-17 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes