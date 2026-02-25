Marilyn Manson + Vowws boulevard des arènes Nîmes
Marilyn Manson + Vowws boulevard des arènes Nîmes mercredi 8 juillet 2026.
Marilyn Manson + Vowws
Tarif : 51.5 – 51.5 – 101 EUR
Début : 2026-07-08 20:30:00
2026-07-08
L’icône légendaire du rock Marilyn Manson annonce son retour sur scène et sera au Festival de Nîmes !
boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com
English :
Legendary rock icon Marilyn Manson announces his return to the stage and will be at the Nîmes Festival!
