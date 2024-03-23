Béjart Ballet Lausanne – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

Béjart Ballet Lausanne – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice samedi 4 avril 2026.

Béjart Ballet Lausanne Début : 2026-04-04 à 20:00. Tarif : – euros.

Béjart et nous, L’Oiseau de Feu, Boléro par le Béjart Ballet Lausanne Béjart et nous est un voyage à travers le répertoire dansé (et musical) de Maurice Béjart composé de solos, pas de deux et ensemble extraits de différents ballets tels que Wien, Wien, nur du Allein, La IXe Symphonie, Mozart-Tango, Brel et Barbara etc… Une proposition artistique sensible de Julien Favreau, une immersion au cœur de l’œuvre éclectique et foisonnante du Maître interprétée par les danseuses et danseurs de sa compagnie d’aujourd’hui.L’Oiseau de Feu évoque la renaissance et la splendeur du Phénix, sur une musique puissante d’Igor Stravinsky. À travers cette œuvre, Béjart souligne à la fois la richesse de la culture russe et une rupture avec les traditions, apportant une nouvelle vision à la chorégraphie.Boléro est une œuvre envoûtante qui transcende le temps et les frontières. Plongez au cœur d’un des chefs-d’œuvre les plus iconiques du XXe siècle, fruit de la rencontre entre la musique hypnotique de Maurice Ravel et la chorégraphie de Maurice Béjart. Sur scène, l’interprète centrale incarne une danse intense, répétitive, décrite par Béjart lui-même : « Une mélodie – d’origine orientale et non espagnole – s’enroule inlassablement sur elle-même, augmentant en volume et en intensité, dévorant l’espace sonore et finissant par engloutir la mélodie.» Ce ballet symbolise la force, la passion et l’unité, captivant le spectateur jusqu’à la dernière note. Le Béjart Ballet Lausanne vous offre l’opportunité rare de redécouvrir ce joyau intemporel, une performance qui fascine et inspire les générations de spectateurs à travers le monde.Un triptyque chorégraphique qui regroupe les œuvres majeures du Béjart Ballet Lausanne, l’opportunité de re-découvrir ces ballets mythiques, créés par Maurice Béjart.Programme complet – Béjart et nousEntracteL’Oiseau de FeuBoléro2 heures avec entracte

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06