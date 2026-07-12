Informations pratiques

Lattes

BEL-AMI

1050, Avenue Léonard de Vinci Lattes Hérault

Tarif : 18 – 18 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Dans cette œuvre incontournable de Maupassant, Bel-Ami dresse le portrait de l’un des plus grands arrivistes de la société parisienne du XIXe siècle, dont les vices résonnent encore aujourd’hui

Vendredi 9 octobre à 20H30

Durée 1H20

À partir de 12 ans

La pièce s’ouvre sur un tableau chorégraphié une allée parisienne s’anime, rythmée par la nuance des corps, eux même, reflet d’une fresque sociale dans laquelle les individus y sont jugés et souvent réduits à leur seule apparence.

Dans une société façonnée par les hommes, les femmes s’imposent ici comme des figures essentielles. La mise en scène, d’une grande précision, signée Claudie Russo-Pelosi, s’appuie sur une distribution remarquable et un souffle de modernité, dans une atmosphère résolument cabaret.

Faisant ses armes dans le journal La Vie Française, Georges Duroy, jeune provincial sans le sou, débarque dans le Paris des années 1880 avec l’ambition de se faire un nom. Mais derrière cette façade, se cache en vérité un homme aux ambitions sans limites, prêt à tout pour réussir.

Plébiscitée par la presse, les professionnels et le public, la pièce traverse avec contemporanéité, audace et sensibilité l’ambition et l’ascension sociale de son protagoniste.

Dans cette œuvre incontournable de Maupassant, Bel-Ami dresse le portrait de l’un des plus grands arrivistes de la société parisienne du XIXe siècle, dont les vices résonnent encore aujourd’hui

Sur réservation .

1050, Avenue Léonard de Vinci Lattes 34970 Hérault Occitanie

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English : BEL-AMI

In this essential work by Maupassant, *Bel-Ami* paints a portrait of one of the greatest social climbers in 19th-century Parisian society, whose vices still resonate today

L’événement BEL-AMI Lattes a été mis à jour le 2026-07-12 par 34 OT MONTPELLIER