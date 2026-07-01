Informations pratiques

Lattes

LA QUEEN SOCIETY

Avenue de l’Agau Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Le jeudi 16 juillet, le Mas appartient aux femmes.

Une soirée imaginée comme une parenthèse entre copines chanter, rire, danser, profiter.

Le jeudi 16 juillet, le Mas appartient aux femmes.

Une soirée imaginée comme une parenthèse entre copines chanter, rire, danser, profiter.

Le micro est à vous.

La playlist aussi.

Pas besoin de savoir chanter.

Juste l’envie de passer une vraie bonne soirée.

Karaoké géant, cocktails, surprises, fous rires et cette liberté de se lâcher un peu plus que d’habitude.

Votre rendez-vous du mois. Votre parenthèse. .

Avenue de l’Agau Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 33 33 60 60

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English : LA QUEEN SOCIETY

On Thursday, July 16, Le Mas belongs to the women.

An evening designed as a little getaway with friends: singing, laughing, dancing, and having fun.

L’événement LA QUEEN SOCIETY Lattes a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER