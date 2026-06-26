LES ESTIVALES DE SAPORTA Lattes

Lattes

LES ESTIVALES DE SAPORTA

Maison des vins du Languedoc Lattes Hérault

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Les mardis et jeudis, du 08 juillet au 02 septembre, les Estivales de Saporta prolongent leurs traditions estivales dans l’écrin de verdure du Mas viticole datant du XVIIe siècle, à Lattes. À deux pas de Montpellier, le fief de l’AOP Languedoc s’ouvre tel un havre de convivialité et de saveurs, où l’on prend plaisir à déguster un verre de vin à l’ombre des oliviers centenaires.

Tous les jeudis du 09 juillet au 27 août dès 19h, la Maison des Vins du Languedoc au Mas de Saporta à Lattes accueille les Estivales de Saporta , événement phare de l’été languedocien.

Dans l’écrin de verdure de ce mas viticole du XVIIe siècle, des milliers d’amateurs de vins et d’afterworks estivaux viennent chaque année partager un moment festif.

À l’ombre des oliviers centenaires face au campanile, le public peut découvrir toute la diversité des terroirs languedociens grâce aux dégustations proposées par des vignerons passionnés. Des ateliers d’initiation à la dégustation pour les adultes et des ateliers d’éveil aux sens pour les enfants viennent enrichir cette programmation oenotouristique.

Quelques temps forts musicaux des jeudis

Jeudi 09/07 Louis Feen

Jeudi 30/07 NJ + Elecktra

Jeudi 13/08 Wepa Wepa

LE BON PLAN

Le jeudi 27/08*, les Estivales de Saporta proposeront une soirée de closing inédite avec TEHO, figure montante de la techno mélodique française, dans un format événementiel accessible uniquement sur réservation avec billetterie spécifique.

Estivales classiques Tarif Entrée 7 € comprenant 1 verre sérigraphié + 2 dégustations.

3 € Entrée simple, sans verre, sans dégustation

Enfants GRATUIT jusqu’à 17 ans.

*Soirée concert TEHO 27/08 Tarif 20 € par adulte, comprenant l’accès au concert + une dégustation de vin. Uniquement sur réservation.

La passerelle piétons au dessus de l’A709 est de nouveau praticable pour venir sans voiture depuis le centre de Montpellier .

En Bus arrêt 11 (arrêt Saporta). .

Maison des vins du Languedoc Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 06 04 44 contact@languedoc-aoc.com

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English : LES ESTIVALES DE SAPORTA

On Tuesdays and Thursdays from July 08 to September 02, Les Estivales de Saporta continue their summer traditions in the verdant setting of the 17th-century Mas Viticole in Lattes. Just a stone?s throw from Montpellier, the stronghold of the Languedoc PDO is a haven of conviviality and flavors, where you can enjoy a glass of wine in the shade of century-old olive trees.

L’événement LES ESTIVALES DE SAPORTA Lattes a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER