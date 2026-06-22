L’HEURE AU MUSÉE ATELIERS POUR LES ENFANTS VACANCES D’ETE Lattes
L’HEURE AU MUSÉE ATELIERS POUR LES ENFANTS VACANCES D’ETE Lattes jeudi 9 juillet 2026.
Lattes
L’HEURE AU MUSÉE ATELIERS POUR LES ENFANTS VACANCES D’ETE
390, route de Pérols Lattes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
L’heure au musée, pour les enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés d’un parent (atelier-visite) NOUVEAUTÉ 2026 !
Du 9 juillet au 27 août 2026
Tous les jeudis à 10h
L’heure au musée, pour les enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés d’un parent (atelier-visite) NOUVEAUTÉ 2026 !
Du 9 juillet au 27 août 2026
Tous les jeudis à 10h
Partez à la découverte du musée avec des visites thématiques pour les tout-petits
– À la découverte des animaux de Lattara
– Formes et matières à Lattara
– Des équilibres ou déséquilibres ?! autour de l’exposition de Sara Ouhaddou S’absenter quelques siècles, et revenir
– Raconte-moi la nature à Lattara
Inscription obligatoire auprès du service des publics 04 99 54 78 24 04 99 54 78 26 04 99 54 78 29 04 99 54 78 35 .
390, route de Pérols Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 99 54 78 26
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English : L’HEURE AU MUSÉE ATELIERS POUR LES ENFANTS VACANCES D’ETE
Museum Time, for children ages 18 months to 3 years accompanied by a parent (workshop-tour) NEW in 2026!
July 9–August 27, 2026
Every Thursday at 10 a.m.
L’événement L’HEURE AU MUSÉE ATELIERS POUR LES ENFANTS VACANCES D’ETE Lattes a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT MONTPELLIER
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