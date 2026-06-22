L’HEURE AU MUSÉE ATELIERS POUR LES ENFANTS VACANCES D’ETE Lattes jeudi 9 juillet 2026.

Lattes

L’HEURE AU MUSÉE ATELIERS POUR LES ENFANTS VACANCES D’ETE

390, route de Pérols Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

L’heure au musée, pour les enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés d’un parent (atelier-visite) NOUVEAUTÉ 2026 !

Du 9 juillet au 27 août 2026

Tous les jeudis à 10h

L’heure au musée, pour les enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés d’un parent (atelier-visite) NOUVEAUTÉ 2026 !

Du 9 juillet au 27 août 2026

Tous les jeudis à 10h

Partez à la découverte du musée avec des visites thématiques pour les tout-petits

– À la découverte des animaux de Lattara

– Formes et matières à Lattara

– Des équilibres ou déséquilibres ?! autour de l’exposition de Sara Ouhaddou S’absenter quelques siècles, et revenir

– Raconte-moi la nature à Lattara

Inscription obligatoire auprès du service des publics 04 99 54 78 24 04 99 54 78 26 04 99 54 78 29 04 99 54 78 35 .

390, route de Pérols Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 99 54 78 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’HEURE AU MUSÉE ATELIERS POUR LES ENFANTS VACANCES D’ETE

Museum Time, for children ages 18 months to 3 years accompanied by a parent (workshop-tour) NEW in 2026!

July 9–August 27, 2026

Every Thursday at 10 a.m.

L’événement L’HEURE AU MUSÉE ATELIERS POUR LES ENFANTS VACANCES D’ETE Lattes a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT MONTPELLIER