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CONCERT GRATUIT ENSEMBLE THÉODORA (FESTIVAL RADIO FRANCE) Lattes

CONCERT GRATUIT ENSEMBLE THÉODORA (FESTIVAL RADIO FRANCE) Lattes mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Rue des Chevaliers de Malte

Ville : 34970 Lattes

Département : Hérault

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Tarif :

Lattes

CONCERT GRATUIT ENSEMBLE THÉODORA (FESTIVAL RADIO FRANCE)

Rue des Chevaliers de Malte Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Concert Gratuit Ensemble Théodora (Festival Radio France)
Dans le cadre de la 41e édition du Festival Radio France Occitanie Montpellier , venez assister à une représentation unique de l’Ensemble Théodora.
Concert Gratuit Ensemble Théodora (Festival Radio France)
Dans le cadre de la 41e édition du Festival Radio France Occitanie Montpellier , venez assister à une représentation unique de l’Ensemble Théodora.

L’ensemble interprétera des œuvres des compositeurs suivants

John Playford
Georg Friedrich Haendel
Henry Purcell
Tobias Hume   .

Rue des Chevaliers de Malte Lattes 34970 Hérault Occitanie  

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English : CONCERT GRATUIT ENSEMBLE THÉODORA (FESTIVAL RADIO FRANCE)

Free concert Ensemble Théodora (Festival Radio France)
As part of the 41st Radio France Occitanie Montpellier Festival, come and enjoy a unique performance by the Théodora Ensemble.

L’événement CONCERT GRATUIT ENSEMBLE THÉODORA (FESTIVAL RADIO FRANCE) Lattes a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 OT MONTPELLIER

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