CONCERT GRATUIT ENSEMBLE THÉODORA (FESTIVAL RADIO FRANCE) Lattes
CONCERT GRATUIT ENSEMBLE THÉODORA (FESTIVAL RADIO FRANCE) Lattes mercredi 8 juillet 2026.
Lattes
CONCERT GRATUIT ENSEMBLE THÉODORA (FESTIVAL RADIO FRANCE)
Rue des Chevaliers de Malte Lattes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Concert Gratuit Ensemble Théodora (Festival Radio France)
Dans le cadre de la 41e édition du Festival Radio France Occitanie Montpellier , venez assister à une représentation unique de l’Ensemble Théodora.
Concert Gratuit Ensemble Théodora (Festival Radio France)
Dans le cadre de la 41e édition du Festival Radio France Occitanie Montpellier , venez assister à une représentation unique de l’Ensemble Théodora.
L’ensemble interprétera des œuvres des compositeurs suivants
John Playford
Georg Friedrich Haendel
Henry Purcell
Tobias Hume .
Rue des Chevaliers de Malte Lattes 34970 Hérault Occitanie
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English : CONCERT GRATUIT ENSEMBLE THÉODORA (FESTIVAL RADIO FRANCE)
Free concert Ensemble Théodora (Festival Radio France)
As part of the 41st Radio France Occitanie Montpellier Festival, come and enjoy a unique performance by the Théodora Ensemble.
L’événement CONCERT GRATUIT ENSEMBLE THÉODORA (FESTIVAL RADIO FRANCE) Lattes a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 OT MONTPELLIER
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