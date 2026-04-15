Lattes

CONCERT GRATUIT ENSEMBLE THÉODORA (FESTIVAL RADIO FRANCE)

Rue des Chevaliers de Malte Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Concert Gratuit Ensemble Théodora (Festival Radio France)

Dans le cadre de la 41e édition du Festival Radio France Occitanie Montpellier , venez assister à une représentation unique de l’Ensemble Théodora.

Concert Gratuit Ensemble Théodora (Festival Radio France)

Dans le cadre de la 41e édition du Festival Radio France Occitanie Montpellier , venez assister à une représentation unique de l’Ensemble Théodora.

L’ensemble interprétera des œuvres des compositeurs suivants

John Playford

Georg Friedrich Haendel

Henry Purcell

Tobias Hume .

Rue des Chevaliers de Malte Lattes 34970 Hérault Occitanie

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English : CONCERT GRATUIT ENSEMBLE THÉODORA (FESTIVAL RADIO FRANCE)

Free concert Ensemble Théodora (Festival Radio France)

As part of the 41st Radio France Occitanie Montpellier Festival, come and enjoy a unique performance by the Théodora Ensemble.

L’événement CONCERT GRATUIT ENSEMBLE THÉODORA (FESTIVAL RADIO FRANCE) Lattes a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 OT MONTPELLIER