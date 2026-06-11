Lattes

LES JEUDIS FESTIFS

Avenue de Septimanie Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23

L’équipe du festival est en effervescence et fière d’annoncer officiellement le retour tant attendu de la troisième édition d’ENJOOY !

Rendez-vous le samedi 19 septembre au Parc de Maurin à Lattes, à seulement 10 minutes de Montpellier, pour une échappée magique au rythme de la musique électronique.

C’est le grand retour des Jeudis Festifs ! Pour bien commencer l’été, rejoignez-nous au Parc de Maurin pour la première de nos 3 grandes soirées en plein air. Que ce soit en famille ou entre amis, venez profiter d’un moment de convivialité au cœur de la ville.

Au programme de cette soirée

Ambiance musicale Un orchestre en live pour animer votre soirée.

Restauration De quoi vous régaler sur place grâce à la participation de nos commerçants.

Pour les enfants Des animations et des jeux gonflables en libre accès.

Rencontres Présence et participation active de nos associations locales.

Entrée libre. Venez nombreux célébrer le début de la saison estivale ! .

Avenue de Septimanie Lattes 34970 Hérault Occitanie

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English :

The festival team is excited and proud to officially announce the long-awaited return of the third edition of ENJOOY!

Join us on Saturday, September 19 at the Parc de Maurin in Lattes, just 10 minutes from Montpellier, for a magical escape to the rhythm of electronic music.

L’événement LES JEUDIS FESTIFS Lattes a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 OT MONTPELLIER