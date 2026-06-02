✨ WOMEN CAMP FESTIVAL 2026 ✨ Le mas de couran lattes

Le Women Camp Festival 2026 revient pour une nouvelle édition exceptionnelle les 4 & 5 juillet 2026 au Mas de Couran, aux portes de Montpellier.

Pendant deux jours, plus de 1 200 participantes se réuniront dans une ambiance solaire, inspirante et festive pour vivre bien plus qu’un festival : une véritable expérience humaine autour de la sororité, du networking, du bien-être et de l’entrepreneuriat féminin.

Pensé comme un grand village immersif à ciel ouvert, le festival rassemble femmes entrepreneures, créatrices, porteuses de projets, mamans, étudiantes, artistes et femmes inspirantes autour d’un même objectif : se connecter, s’élever et oser rayonner ensemble.

🌸 AU PROGRAMME

✨ Conférences inspirantes

✨ Masterclass business & développement personnel

✨ Tours de tables & zones de connexions

✨ Marketplace de créatrices & entrepreneures

✨ Espaces bien-être & expériences immersives

✨ Food trucks & chill zones

✨ Shows, performances & DJ sets

✨ Pool Party estivale

✨ Animations, surprises & rencontres exclusives

💕 UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Le Women Camp Festival, c’est un mélange entre :

un festival lifestyle,

un événement networking,

un espace de développement personnel,

et une grande célébration féminine.

Dans une ambiance élégante, conviviale et accessible, chaque participante peut venir seule ou accompagnée et repartir avec :

✔ de nouvelles rencontres,

✔ des opportunités,

✔ de l’inspiration,

✔ de la confiance,

✔ et des souvenirs inoubliables.

📍 INFORMATIONS PRATIQUES

📅 Dates : 4 & 5 juillet 2026

📍 Lieu : Mas de Couran – Montpellier / Lattes

🕘 Horaires : de midi à minuit

👗 Dress code : Rose & Vert cien

Instagram : womencamp.montpellier

🎟️ Billetterie : https://womencampfestival.lovable.app/