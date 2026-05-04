35ÈME GALOPADE DU MÉJEAN Stade de Fangouse Lattes

Lattes

35ÈME GALOPADE DU MÉJEAN

Stade de Fangouse Route de Pérols Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Les organisateurs de cette course nature de 10 km, dont le départ sera donné à 9 heures du stade de Fangouse, reverse chaque année 1 euro par inscrit à l’association Rire Clown pour enfants hospitalisés.

L’Amicale des Coureurs Lattois organise, avec le concours de la Ville de Lattes, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 35e édition de la Galopade du Méjean. .

Stade de Fangouse Route de Pérols Lattes 34970 Hérault Occitanie

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English :

The organizers of this 10 km nature race, which starts at 9 a.m. from the Fangouse stadium, donate 1 euro per participant each year to the Rire Clown association for hospitalized children.

L’événement 35ÈME GALOPADE DU MÉJEAN Lattes a été mis à jour le 2026-05-04 par 34 HERAULT SPORT