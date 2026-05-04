35ÈME GALOPADE DU MÉJEAN Stade de Fangouse Lattes
35ÈME GALOPADE DU MÉJEAN Stade de Fangouse Lattes dimanche 28 juin 2026.
Lattes
35ÈME GALOPADE DU MÉJEAN
Stade de Fangouse Route de Pérols Lattes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Les organisateurs de cette course nature de 10 km, dont le départ sera donné à 9 heures du stade de Fangouse, reverse chaque année 1 euro par inscrit à l’association Rire Clown pour enfants hospitalisés.
L’Amicale des Coureurs Lattois organise, avec le concours de la Ville de Lattes, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 35e édition de la Galopade du Méjean. .
Stade de Fangouse Route de Pérols Lattes 34970 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The organizers of this 10 km nature race, which starts at 9 a.m. from the Fangouse stadium, donate 1 euro per participant each year to the Rire Clown association for hospitalized children.
L’événement 35ÈME GALOPADE DU MÉJEAN Lattes a été mis à jour le 2026-05-04 par 34 HERAULT SPORT
À voir aussi à Lattes (Hérault)
- LA COUR DES MIRACLES Lattes 10 mai 2026
- INITIATION À LA DÉGUSTATION Lattes 20 mai 2026
- EQUITATION CONCOURS COMPLET DES CAVALIERS DE SAINT PIERRE Route de Palavas les Flots Lattes 23 mai 2026
- Chora Jacaré en concert!, Site archéologique Lattara – musée Henri Prades, Lattes 23 mai 2026
- DÉGUSTATION INTUITIVE Lattes 29 mai 2026