Bel Ami Maupassant Préaux du Perche Perche en Nocé
Bel Ami Maupassant Préaux du Perche Perche en Nocé samedi 14 novembre 2026.
Bel Ami Maupassant
Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 19:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Pièce de théâtre.
Pratique au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche. .
Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé 61340 Orne Normandie contact@theatrebassepassiere.com
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English : Bel Ami Maupassant
L’événement Bel Ami Maupassant Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-03-26 par OT CdC Coeur du Perche
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