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Belle brocante- salon antiquités Trégastel

Belle brocante- salon antiquités Trégastel samedi 9 mai 2026.

Adresse : Centre des congrès

Ville : 22730 Trégastel

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Trégastel

Belle brocante- salon antiquités

Centre des congrès Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-10 18:30:00

Date(s) :
2026-05-09

Professionnels.   .

Centre des congrès Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 30 50 93 

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English :

L’événement Belle brocante- salon antiquités Trégastel a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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