Belle brocante- salon antiquités Trégastel
Belle brocante- salon antiquités Trégastel samedi 9 mai 2026.
Trégastel
Belle brocante- salon antiquités
Centre des congrès Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-10 18:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Professionnels. .
Centre des congrès Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 07 30 50 93
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English :
L’événement Belle brocante- salon antiquités Trégastel a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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