BELLE DÉCHETTE OUVRE-TOI — ÉDITION #2 Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes
BELLE DÉCHETTE OUVRE-TOI — ÉDITION #2 Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes samedi 13 juin 2026.
BELLE DÉCHETTE OUVRE-TOI — ÉDITION #2 Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes Samedi 13 juin, 11h00 Ille-et-Vilaine
Rendez-vous samedi 13 juin, de 11h à 18h, pour notre deuxième “Belle Déchette ouvre-toi” !
On réouvre exceptionnellement les portes de notre espace de stockage et de valorisation le temps d’une vente version XXL.
L’occasion unique de pénétrer dans notre caverne d’Ali Baba du réemploi, de découvrir les coulisses de la ressourcerie et de dénicher des trésors à prix solidaires !
️ Samedi 13 juin 2026
11h – 18h, en continu
La Belle Déchette – La Réserve
24 Avenue Jules Maniez – Rennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T19:00:00.000+02:00
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Boutique La Réserve – La Belle Déchette 24 avenue Jules maniez – Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine
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