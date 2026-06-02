Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

BELLE DÉCHETTE OUVRE-TOI — ÉDITION #2 Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes

BELLE DÉCHETTE OUVRE-TOI — ÉDITION #2 Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes

BELLE DÉCHETTE OUVRE-TOI — ÉDITION #2 Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes samedi 13 juin 2026.

Lieu : Boutique La Réserve - La Belle Déchette

Adresse : 24 avenue jules maniez - Rennes

Ville : Rennes

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

BELLE DÉCHETTE OUVRE-TOI — ÉDITION #2 Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes Samedi 13 juin, 11h00

Rendez-vous samedi 13 juin, de 11h à 18h, pour notre deuxième “Belle Déchette ouvre-toi” !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T18:00:00.000+02:00

1
 

Boutique La Réserve – La Belle Déchette 24 avenue jules maniez – Rennes Rennes


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes