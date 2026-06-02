BELLE DÉCHETTE OUVRE-TOI — ÉDITION #2 Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes
BELLE DÉCHETTE OUVRE-TOI — ÉDITION #2 Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes samedi 13 juin 2026.
BELLE DÉCHETTE OUVRE-TOI — ÉDITION #2 Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes Samedi 13 juin, 11h00
Rendez-vous samedi 13 juin, de 11h à 18h, pour notre deuxième “Belle Déchette ouvre-toi” !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T18:00:00.000+02:00
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Boutique La Réserve – La Belle Déchette 24 avenue jules maniez – Rennes Rennes
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