BELLE DÉCHETTE OUVRE-TOI — ÉDITION #2 Boutique La Réserve – La Belle Déchette Rennes Samedi 13 juin, 11h00

Rendez-vous samedi 13 juin, de 11h à 18h, pour notre deuxième “Belle Déchette ouvre-toi” !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T18:00:00.000+02:00

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Boutique La Réserve – La Belle Déchette 24 avenue jules maniez – Rennes Rennes



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