BELLE DÉCHETTE OUVRE-TOI — ÉDITION #2, Boutique La Réserve – La Belle Déchette, Rennes
BELLE DÉCHETTE OUVRE-TOI — ÉDITION #2, Boutique La Réserve – La Belle Déchette, Rennes samedi 13 juin 2026.
BELLE DÉCHETTE OUVRE-TOI — ÉDITION #2 Samedi 13 juin, 11h00 Boutique La Réserve – La Belle Déchette Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
On réouvre exceptionnellement les portes de notre espace de stockage et de valorisation le temps d’une vente version XXL.
L’occasion unique de pénétrer dans notre caverne d’Ali Baba du réemploi, de découvrir les coulisses de la ressourcerie et de dénicher des trésors à prix solidaires !
Boutique La Réserve – La Belle Déchette 24 avenue jules maniez – Rennes Rennes 35238 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne
Rendez-vous samedi 13 juin, de 11h à 18h, pour notre deuxième “Belle Déchette ouvre-toi” !
La Belle Déchette
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