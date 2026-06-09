Belle Ile Aventure Nocturne au parc accrobranche Le Palais jeudi 9 juillet 2026.

Le Palais

Belle Ile Aventure Nocturne au parc accrobranche

Route de Kergoyet Le Palais Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-09

Équipé d’une lampe frontale, venez relever le défi d’évoluer en pleine nuit sur nos 5 parcours adultes !

Réservation obligatoire au 06 82 04 84 88 . Sortie tous les jeudis soir, de 21h à 23h59, au parc accrobranche, route de Kergoyet, dans le bois Trochu.

Tarif 30€/pers .

Route de Kergoyet Le Palais 56360 Morbihan Bretagne +33 6 82 04 84 88

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English :

L’événement Belle Ile Aventure Nocturne au parc accrobranche Le Palais a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56