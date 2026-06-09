Les Ateliers bois de l’été (5 à 7 ans) Le Palais
Les Ateliers bois de l’été (5 à 7 ans) Le Palais lundi 13 juillet 2026.
Le Palais
Les Ateliers bois de l’été (5 à 7 ans)
9 rue de la manutention Le Palais Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-13
Décoration en bois à suspendre sur un motif de la mer.
Atelier Thuillier et Soeurs, rue de la Manutention, Le Palais.
Sur réservation obligatoire au 06 84 35 71 88 par SMS. .
9 rue de la manutention Le Palais 56360 Morbihan Bretagne +33 6 84 35 71 88
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English :
L’événement Les Ateliers bois de l’été (5 à 7 ans) Le Palais a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56
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